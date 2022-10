Joana e Sandra: Duas mortes que permanecem por desvendar. Hoje no programa ‘Doa a Quem Doer’

O ‘Doa a Quem Doer’ desta quinta-feira dá a conhecer dois casos de mortes que continuam por esclarecer. Para ver, esta quinta-feira à noite, a partir das 21h30.



O primeiro caso é o de Joana, uma jovem de 21 anos encontrada morta em casa dos avós paternos no mês de julho. Três meses depois ainda se desconhecem as causas da morte e os culpados. Em declarações exclusivas, a mãe de Joana não esconde a dor e a revolta que sente.

Esta semana, no ‘Doa a Quem Doer’ são ainda apresentadas as novas linhas de investigação à morte de Sandra Andrade, a mulher cujo corpo apareceu desmembrado e escondido no interior de uma mala no Algarve.