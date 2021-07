É um reforço de peso para aquele que já é conhecido como o ‘esquadrão anti-tecnológicas’ de Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos escolheu Jonathan Kanter, advogado especialistas em questões de concorrência e um grande crítico da Google, para liderar a Divisão da Concorrência do Departamento de Justiça (DoJ na sigla original).









Se for aceite pelo Congresso, Kanter irá supervisionar os processos anti-concorrência do departamento, que incluem um caso que o DoJ moveu contra a Google em outubro passado, onde acusa a empresa de abusar do seu domínio no mercado da publicidade digital.





Leia também Trump anuncia ação judicial coletiva contra Facebook, Google e Twitter “Jonathan Kanter é um distinto advogado com mais de 20 anos de experiência”, disse a Casa Branca em comunicado. “Ao longo de sua carreira, Kanter também foi um importante defensor e especialista no esforço de promover uma política de concorrência e fiscalização antitruste forte e significativa.”

Kanter vai trabalhar de perto com a presidente da Federal Trade Commission, Lina Khan, considerada a versão norte-americana da comissária europeia Margrethe Vestager, e com Tim Wu, outro crítico das ‘big tech’, que supervisiona a política de tecnologia e concorrência no Conselho Económico Nacional.





Recorde-se que Biden assinou recentemente uma ordem executiva que proíbe aquisições realizadas por gigantes do mercado da tecnologia, de forma de aumentar seu alcance e diminuir a concorrência.