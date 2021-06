Jogo com a Bélgica foi o mais visto do ano

O confronto entre Portugal e a Bélgica (0-1), que culminou na eliminação da seleção nacional do Europeu de 2020, foi o mais visto da competição no nosso país. Com uma audiência média de 3 691 073 telespectadores e 67,96% de share, a partida dos oitavos de final, transmitida no domingo pela TVI, foi, também, o programa mais visto do ano, de acordo com os dados da GfK.

As audiências do Euro 2020 FOTO: DR







Em 2º lugar entre os jogos mais vistos do Euro está o confronto com a França, da fase de grupos, exibido dia 23 pela RTP 1. A partida atraiu uma média de 3 413 607 telespectadores e obteve um share de 68,29%. Logo a seguir está o jogo da Seleção com a Alemanha, que a TVI transmitiu dia 19. Com uma média de 2 618 736 telespectadores e 63,15% de share, foi o terceiro mais visto.





Segue-se o Hungria-Portugal, que marcou a estreia da equipa das Quinas no Euro. O jogo, transmitido pela SIC no dia 15, atraiu 2 258 968 telespectadores e alcançou 66,80% de share.





Como seria de esperar, os jogos de Portugal - quatro ao todo - foram os mais vistos. Fora isso, o Espanha-Suécia, dia 14 na TVI, foi o mais assistido (ficou em 5º lugar em termos globais), com 1 424 131 telespectadores e 30,66% de share. Segue-se a partida que marcou o arranque do Euro 2020, no dia 11, na TVI. O Turquia-Itália foi visto por uma média de 1 350 775 pessoas e fez 30,23% de share.





A SIC é o canal com maior audiência média no Euro até agora: 1 576 004 telespectadores. Seguem-se TVI (1 506 827 telespectadores) e RTP 1 (1 386 164).