Estão feitas as contas de janeiro e, segundo os dados do Social Media Explorer do grupo Marktest, no primeiro mês deste ano os programas de televisão mais vistos pelos portugueses foram quatro jogos de futebol. A partida que opôs o Benfica ao Estoril Praia – a contar para a Taça da Liga e que foi transmitida pela SIC no dia 24 – bateu o recorde, com quase dois milhões de telespectadores (1,848 milhões). Logo a seguir ao desporto-rei vem ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’ (SIC) – com que Ricardo Araújo Pereira superou um milhão de telespectadores no dia 7 (1,162 milhões), mas na lista estão ainda ‘A Máscara’, da SIC (1,131 milhões no dia 1); ‘Big Brother’, da TVI (o ‘Desafio Final’ de dia 21 e o ‘Desafio Final Especial’ do dia seguinte foram vistos, respetivamente, por 1,093 e 1,107 milhões); e o inevitável ‘O Preço Certo’, da RTP 1 (1,1 milhões no dia 17 de janeiro).









Na categoria das propostas mais vistas nas gravações do próprio dia, o programa de humor de Araújo Pereira foi o mais procurado no mês passado (166 mil pessoas), seguido pelo ‘Alta Definição’ com João Catarré (quase 146 mil).

Nas redes sociais, as contas são bem diferentes. Aí, o ‘Big Brother’ (TVI) é o programa mais comentado pelos internautas (teve mais de 14 mil menções), seguido por ‘Goucha’, da TVI (com 1472 referências) e ‘Dois às 10’, da TVI (com 1446). Nesta lista, o programa informativo ‘Jornal Nacional’, da TVI, vem no 9.º lugar – gerou 516 comentários nas redes sociais.