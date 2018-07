Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogos do Mundial dominam audiências

Jogo entre a seleção nacional e o Irão foi o programa mais visto do primeiro semestre do ano.

Por Sónia Dias | 02:28

O confronto entre Portugal e o Irão no Mundial 2018 (empate de 1-1), emitido pela RTP 1 a 25 de junho, foi o programa mais visto na televisão portuguesa nos primeiros seis meses do ano. O jogo registou uma audiência média de 3 133 800 telespectadores e 71,5% de share, segundo dados da GfK.



Não é surpresa para ninguém que o desporto-rei domine os primeiros lugares da tabela de audiências do primeiro semestre de 2018. Entre os 20 programas mais vistos, 17 são transmissões de futebol - sendo um deles o pós-match do Desp. Aves-Sporting, para a Taça de Portugal, a 2 de maio - e os primeiros quatro jogos da seleção nacional no Mundial 2018.



Todos as partidas que constam da tabela envolvem uma equipa portuguesa ou a Seleção, à exceção da final da Liga dos Campeões, emitida a 26 de maio pela RTP 1, que ocupa o 15º lugar com uma média de 1 594 600 telespectadores, e o jogo do Real Madrid-Juventus, também da Champions, a 11 de abril (19º lugar).



No Top 20 dos programas mais vistos entre 1 de janeiro e 30 de junho destacam-se ainda o ‘Telejornal’ de 25 de junho, que ocupa a 7ª posição, a gala do ‘Secret Story 7’ (12ª), da TVI, e a final do Festival Eurovisão da Canção (18ª).