"Jogos sem fronteiras" voltam à televisão 20 anos depois

Os "Jogos sem Fronteiras" vão voltar à televisão 20 anos depois da última emissão, o anúncio foi feito pela televisão francesa.O programa que esteve no ar entre 1965 e 1999 vai voltar aos ecrãs para a sua primeira edição no século XXI e vai ser apresentado por Nagui.Ainda não são conhecidos os países participantes nos "Jogos sem Fronteiras" mas o programa vai voltar no canal France 2.Não se sabe ainda se Portugal, segundo país com mais vitórias, será um dos participantes num dos mais famosos concursos de televisão.