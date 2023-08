A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) – que teve lugar em Lisboa de 1 a 6 de agosto – gerou perto de 20 mil notícias, sendo que, na imprensa, o Correio da Manhã foi o título que mais espaço dedicou à iniciativa: 90 artigos. Os dados são da empresa de estudos de mercado Marktest, e confirmam o impacto mediático da iniciativa que trouxe a Portugal, pela segunda vez, o Papa Francisco. Os vários canais televisivos dedicaram mais de 532 horas de programação à JMJ, emitindo, no total, 7373 notícias (volume só ultrapassado pelos meios online, que publicaram 8391). Na rádio, foram identificadas 2422 peças, e na imprensa nacional 1240 notícias. Entre as rádios, a Antena 1 foi a estação que mais tempo dedicou ao tema, com 748 notícias e 54 horas de emissão.









Na análise ao evolutivo de notícias publicadas ao longo da semana, é também possível verificar que os primeiros dois dias do Papa Francisco em Portugal foram os que suscitaram o maior número de notícias. No dia 2, foram 3373. No dia 3, chegaram às 3442. Nesse período, o tempo de emissão nas rádios e televisões também aumentou. Foram mais de 112 horas em cada um dos dias.