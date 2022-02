Jornal A Bola fica sem televisão e site após falha de eletricidade

Uma falha de eletricidade provocou na noite de hoje um "colapso" no sistema do jornal desportivo A Bola, confirmou à agência Lusa o diretor-geral daquele órgão de comunicação social, Ricardo Quaresma.



"Foi uma falha de eletricidade que deitou o sistema abaixo. Estamos agora a voltar. Não deve faltar muito para estarmos operacionais outra vez", disse, pondo de parte a possibilidade de ataque informático.





O 'site' e o canal de televisão do jornal encontram-se deste as 21h00 de hoje em baixo, de acordo com uma nota no Twitter. "Informa-se os leitores que por volta das 21h00 desta sexta-feira, existiu um colapso no sistema que nos impede de continuar a nossa missão de informar, tanto através do site e em A BOLA TV", lê-se na nota.O jornal refere que continua a "a tentar resolver o problema", pedindo "compreensão e desculpa".