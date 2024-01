A partir de hoje, dia 8, os leitores do CM vão poder adquirir o jornal, de segunda a quinta-feira, por apenas 1 euro. São menos 50 cêntimos! Para beneficiar desta promoção, só tem de recortar os cupões de desconto que o CM publica às sextas, sábados e domingos e entregar no posto de venda aderente no momento da compra do jornal. Os cupões são publicados sempre na penúltima página do jornal. Um presente de Ano Novo para todos os que diariamente não dispensam a leitura do maior jornal do País, a exemplo do que aconteceu em 2023, com enorme sucesso.





Da nossa parte fica a garantia de continuarmos o caminho que fez doa referência maior da imprensa portuguesa, assente na independência, rigor, qualidade, inquietação, irreverência e, sobretudo, na proximidade com os nossos leitores. Não perca esta sensacional oportunidade nas boas-vindas a 2024. Ler jornais é saber mais.

A equipa do CM e da CMTV volta hoje ao contacto com os pontos de venda. São eles que permitem que o jornal chegue às mãos dos leitores e que contribuem de forma decisiva para o sucesso desta iniciativa. A ação centra-se na Grande Lisboa. Hoje, dia 8, será a vez de Paço de Arcos, Caxias, Queijas, Linda-a-Velha e Algés; terça-feira (9) Mem Martins, Agualva-Cacém, Queluz e Amadora; quarta-feira (10), Caneças, Odivelas, Póvoa de Santo Adrião, Loures e Torres Vedras. Na quinta e sexta-feira (11 e 12) andaremos por Lisboa. No arranque desta fantástica promoção – jornal a um euro, de segunda a quinta, com cupão de desconto –, a equipa do CM e da CMTV visitou quatro pontos de venda do jornal, também para assinalar o início da iniciativa. Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo, Bobadela e Portela foram as localidades onde estivemos.