Jornal nacional mais antigo do mundo imprime última edição ao fim de 320 anos de história

O jornal nacional mais antigo do mundo, o Wiener Zeitung, imprimiu a última edição diária em papel quase 320 anos após o início, avança o The Guardian.



O Wiener Zeitung, com sede em Viena, decidiu deixar de fazer o jornal em formato impresso após uma recente mudança na lei, aprovada em abril pelo governo de coligação da Áustria, que acabou com a exigência legal de as empresas pagarem para publicar anúncios publicitários nos jornais em papel. Essa mudança resultou em uma perda de milhões de euros para a editora, e obrigou-a a despedir mais de 60 funcionários.







Em última edição impressa diária, que chegou às bancas esta sexta-feira, o Wiener Zeitung publicou um editorial a culpar a nova lei do governo pelo fim do formato em papel. "Estes são tempos tempestuosos para o jornalismo de qualidade. Em cada vez mais plataformas, o conteúdo sério disputa a atenção com o falso", disse.