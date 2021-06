Jornal pró-democracia de Hong Kong fecha após detenção de editores e executivos

O conselho da Next Digital Ltd, dona do Apple Daily de Hong Kong, anunciou esta quarta-feira que o jornal pró-democracia vai fechar a 26 de junho."A empresa agradece aos nossos leitores pelo apoio leal e aos nossos jornalistas, funcionários e anunciantes pelo compromisso ao longo dos últimos 26 anos", pode ler-se no documento.O conselho disse na segunda-feira que encerraria as operações do jornal no sábado se as autoridades de Hong Kong continuassem a bloquear o acesso às contas bancárias da empresa após as prisões de editores e executivos.O jornal, propriedade do agora detido magnata dos media e ativista pró-democracia Jimmy Lai, tem enfrentado intensa pressão do governo. As autoridades prenderam na semana passada os três principais editores do jornal e dois executivos da Next Digital quando 500 polícias invadiram os escritórios da empresa em Hong Kong.