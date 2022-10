A direção do jornal ‘Público’ decidiu suspender o jornalista Vítor Belanciano, depois de terem vindo a público novas denúncias de plágio. Comprovadas com a apresentação de vários textos publicados pelo jornalista visado e os textos originais das várias publicações internacionais que foram plagiadas, as novas denúncias partiram de Dora Santos Silva, professora do departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que as revelou nas redes sociais.









