Depois de ter sido alvo de um processo disciplinar com vista ao seu despedimento por apresentar a gala do 110.º aniversário da Associação de Futebol do Porto (AFP), emitida pelo Porto Canal, e de o ver arquivado, Inês Gonçalves avançou, a 11 de maio, com uma queixa-crime no DIAP da Comarca do Porto contra o Conselho de Administração (CA) da RTP, nomeadamente o presidente Nicolau Santos, a vogal Luísa Ribeiro e o diretor do Centro de Produção do Norte (CPN), Eduardo Gradim.









