Jornalista da TVI responde por denúncia caluniosa

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) vai avançar com um processo de denúncia caluniosa contra a jornalista Alexandra Borges, da TVI, pela montagem que fez nas reportagens que, em 2017, foram exibidas no canal, relacionadas com uma alegada rede ilegal de adoções de crianças.Segundo apurou o, tal processo tem a ver com o facto de Alexandra Borges ter avançado com uma queixa no Ministério Público, sem antes ter contactado a IURD.De acordo com as fontes contactadas, se o tivesse feito teria ficado a saber que as mães em causa tinha assinado documentos para as adoções, que foram alvo de perícias durante o processo de investigação do Ministério Público, já arquivado."Ficou assim claro que as assinaturas eram verdadeiras e que as mães sabiam o que tinha acontecido às crianças", acrescentou a mesma fonte, salientando que o consentimento das mães biológicas foi dado em Tribunal aquando das adoções."Estiveram presentes fisicamente. Mais, tanto as mães biológicas como a TVI sabiam que no processo de adoção tinha havido intervenção da Segurança Social, da Santa Casa de Misericórdia, do Ministério Público e dos tribunais", observou a fonte contactada peloEm 2018, a IURD avançou com uma ação contra TVI e nessa altura pediu uma indemnização de cinco milhões de euros ao canal e à jornalista Alexandra Borges.Quanto à verba reclamada à estação de Queluz de Baixo a mesma fonte adiantou que é "perfeitamente razoável", tendo em conta a "perda de receitas que a IURD teve, só em doações, desde que a reportagem foi para o ar"."Além disso, a sua imagem foi muito denegrida", observou.tentou contactar Alexandra Borges durante a tarde deste sábado, mas a jornalista não esteve disponível para atender o telemóvel. Já a IURD não quis fazer qualquer comentário sobre o processo.Era a década em que a suposta rede de adoção ilegal teria funcionado, com crianças a serem levadas de um lar em Lisboa para serem acolhidas por famílias ligadas à IURD que moravam no Brasil e nos Estados Unidos da América.No mês passado, o Ministério Público arquivou o inquérito das adoções da IURD: não só os crimes em investigação já tinham prescrito, como as alegações das mães biológicos (a de que os filhos lhes tinham sido roubados) foram desmentidas.