A escritora e jornalista Leonor Xavier morreu no passado domingo, aos 78 anos, no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, onde estava internada desde novembro. A missa de corpo presente terá lugar hoje, às 10h00, na Capela do Rato, na capital.









De acordo com Guilhermina Gomes, amiga e responsável editorial do Círculo de Leitores e da Temas e Debates, editoras em que Leonor Xavier publicou algumas das suas obras, a autora sofria há vários anos de um cancro, que se agravou no último mês. Manifestando-se "profundamente triste", Guilhermina Gomes adiantou que Leonor Xavier tinha em preparação um novo livro, ao qual deu o título ‘Adolescência’, mas que "infelizmente não o chegará a ver". A obra será futuramente publicada. Também a Sociedade Portuguesa de Autores, da qual Leonor Xavier integrou os órgãos sociais, lamentou a perda da escritora.

Nascida em Lisboa, em 1943, Leonor Xavier licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras e mudou-se para o Brasil em 1975, tendo sido correspondente do ‘Diário de Notícias’ e redatora da revista ‘Máxima’, entre outras publicações. Foi biógrafa do ator e humorista Raul Solnado, com quem viveu durante vários anos, e de Maria Barroso. Entre as suas obras contam-se os romances ‘Ponte-Aérea’, ‘O Ano da Travessia’, ‘Botafogo’, ‘Portugueses do Brasil e brasileiros de Portugal’, entre várias outras.





A mais recente, publicada em 2019, chama-se ‘Há Laranjeiras em Atenas’. A 23 de abril de 1987 foi agraciada com o grau de Oficial da Ordem do Mérito.