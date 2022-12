O jornalista Pedro Mourinho, Nuno Tiago Pinto, diretor da 'Sábado', Bernardo Ribeiro, diretor do 'Record’' e Sérgio Krithinas, adjunto do 'Record', ajudaram, esta sexta-feira, a embrulhar presentes no âmbito da iniciativa solidária destinada a 4400 crianças e jovens em acolhimento pela Segurança Social.