Jornalistas Carlos Rodrigues Lima e Henrique Machado absolvidos em tribunal

Os jornalistas Carlos Rodrigues Lima e Henrique Machado foram esta terça-feira absolvidos do crime de violação do segredo de justiça. Em causa estava a divulgação de informações sobre os processos ‘E-Toupeira’, ‘emails do Benfica’ e ‘Operação Lex’.Carlos Rodrigues Lima, ex-jornalista da ‘’, agora na ‘Visão’, respondeu por 3 crimes de violação de segredo de justiça. Já Henrique Machado, ex-jornalista, agora ao serviço da TVI/CNN, estava acusado de um. A juíza valorizou a liberdade de imprensa e de expressão e considerou que as notícias não prejudicaram as investigações.