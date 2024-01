Os trabalhadores da Global Media (GM) concentraram-se na quarta-feira em Lisboa e no Porto em protesto contra os salários em atraso e o despedimento coletivo que a empresa pretende levar a cabo caso o programa de rescisões não resulte. A paralisação contou com a participação de elementos do ‘Diário de Notícias’, ‘Jornal de Notícias’, TSF, ‘O Jogo’, ‘Dinheiro Vivo’ e da gráfica Naveprinter, assim como de outros órgãos de comunicação social, que se mostraram solidários.









