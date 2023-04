Jornalistas do ‘DN’ pedem ajuda ao Presidente da República

O Conselho de Redação e as delegadas sindicais do ‘Diário de Notícias’ (DN) entregaram esta quarta-feira uma ‘Carta Aberta’ ao Presidente da República, na qual apelam para que se mobilize "na defesa de uma inversão no rumo da degradação" do título da Global Media.Na carta entregue a Marcelo Rebelo de Sousa os profissionais alegam "ter sido, até agora, impossível o diálogo com a Comissão Executiva do Global Media Group"."Os três despedimentos coletivos dos últimos 14 anos (2009, 2014 e 2020) e as rescisões ditas ‘amigáveis’, como as que foram tentadas no último mês, têm vindo a esvaziar o DN dos seus quadros mais qualificados", escrevem os jornalistas.