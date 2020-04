Jornalistas pedem para triplicar Taxa Google

A crise nos media é global e sem precedentes, pelo que exige medidas urgentes. Com mais de cinco mil postos de trabalho em risco, o principal representante dos jornalistas no Reino Unido - The National Union of Journalists (NUJ) - pediu ao governo de Boris Johnson para triplicar a Taxa Google, que entrou em vigor no passado dia 1 de abril.

Numa medida para apoiar os grupos de media e ajudá-los a recuperar das quebras no investimento publicitário e nas vendas em banca provocadas pela pandemia de Covid-19, o sindicato propõe ir buscar dinheiro às multinacionais norte-americanas que têm "enriquecido às custas do trabalho dos jornalistas" e que se refugiam em paraísos fiscais para escapar aos impostos.

"Estima-se que o governo britânico venha a receber cerca de 500 milhões de libras [cerca de 568 milhões de euros] com uma taxa digital de 2%. Nós dizemos para triplicá-la!", afirmou Seamus Dooley, do NUJ. "Isso representaria uma injeção imediata de capital que pode salvar muitos postos de trabalho", acrescentou, recordando que esta medida seria temporária.

Há mais de um ano que a criação de um imposto sobre os GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon) está em debate a nível europeu. A sua aplicação no nosso país significaria uma receita fiscal de cerca de 60 milhões de euros. Contudo, Portugal prefere aguardar por uma solução europeia e até agora tem resistido em avançar com uma medida unilateral.