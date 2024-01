José Paulo Fafe diz que Domingos Andrade é um "dos grandes responsáveis pela queda do JN"

O presidente executivo da Global Media, José Paulo Fafe, acusou esta terça-feira o ex-diretor da TSF Domingos Andrade de ser "um dos grandes responsáveis pela queda" do Jornal de Notícias (JN), título que teve uma estratégia "errada".

José Paulo Fafe falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, numa audição no âmbito do requerimento do Bloco Esquerda (BE) sobre a situação na Global Media Group (GMG).

Durante a audição, em resposta a questões de deputados, o gestor salientou "se alguém desvalorizou o JN foi quem contribuiu" para que o jornal entre 2019 e 2023 passasse de uma média de vendas de 31 mil para 14,926.

"Todos os anos foi descendo, não gosto de mentir, o JN vende uma média de 14 mil exemplares", prosseguiu, dando exemplos: vende em Viana uma média diária de 773 exemplares, na Guarda 46, em Aveiro 1.516, em Lisboa 433, Évora 12 e Faro 101.

Ao todo, disse, o JN tem ao seu serviço 160 pessoas, dos quais 90 colaboradores, enquanto o Correio da Manhã, "no seu todo", conta com "220 jornalistas", disse.

"Domingos Andrade é um dos grandes responsáveis pela queda do JN, houve uma estratégia para o JN errada quando se quis transformar" um título "com ADN fortíssimo de informação regional, com certa presença nacional" numa "referencia nacional", apontou.

O resultado "está aqui à vista" e o mesmo Correio da Manhã, hoje, "só região Norte vende mais que o JN em todo o país", rematou.