O jornalista da RTP Daniel Catalão, que se encontra no Brasil a acompanhar as eleições Presidenciais que opõem Lula da Silva a Jair Bolsonaro, foi alvo de uma tentativa de assalto nesta sexta-feira, quando falava em direto para a RTP3, a partir de São Paulo.



O repórter discursava sobre as eleições e sobre aquilo que divide os apoiantes de ambos os candidatos, quando dois jovens se aproximaram e começaram a rodeá-lo, na expectativa, talvez, de o poderem roubar.









