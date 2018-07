Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Judite de Sousa e João Fernando Ramos enfrentam processos

Jornalistas são acusados de promover marcas nas suas páginas nas redes sociais.

Por Duarte Faria | 01:30

A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) abriu, recentemente, processos contra Judite Sousa e João Fernando Ramos, sabe o CM. Em causa estão publicações nas redes sociais com referências a marcas, o que poderá constituir uma violação das regras de exercício da profissão, que indicam que os profissionais não podem ter a sua imagem associada a quaisquer marcas.



No caso de Judite Sousa, o processo foi aberto na sequência de um post publicado pela diretora adjunta de informação da TVI e pivô do ‘Jornal das 8’, no qual esta revela ter concretizado o desejo de comprar o sofá de uma determinada marca de luxo. Mas não é caso único. Na conta de Instagram, aberta a qualquer utilizador, a jornalista faz várias referências a marcas. Ao CM, Judite Sousa não quis fazer qualquer comentário.



Já a investigação a João Fernando Ramos surge após um email anónimo acusar o jornalista de levar ao ‘Jornal 2’ responsáveis de marcas que patrocinam o carro no qual participa em provas de automobilismo, ao mesmo tempo que faz referência no Facebook a alguns dos patrocinadores.



O CM sabe que o próprio jornalista pediu na semana passada uma clarificação sobre a sua situação à CCPJ. Ao CM, optou por não se pronunciar sobre o assunto. A polémica surge numa altura em que o jornalista é apontado como um dos favoritos para substituir António José Teixeira ou Hugo Gilberto na direção de informação liderado por Paulo Dentinho.