"Judite Sousa esteve 7 meses sem contrato. Foi para a guerra sem seguro", revela Duarte Siopa no Manhã CM

CM apurou, a jornalista de 61 anos Ao que oapurou, a jornalista de 61 anos estava descontente com a sua situação profissional e com o ambiente vivido na redação e denunciou, há mês e meio, ou seja, em meados de junho, o contrato que a ligava à Media Capital, grupo que detém o canal de Queluz de Baixo e a versão portuguesa do canal de informação internacional.

A jornalista Judite Sousa abandonou a CNN Portugal/TVI sete meses depois do arranque do canal em Portugal."Judite esteve 7 meses sem contrato. Teve contrato só há dois meses. Judite foi para a guerra sem seguro de saúde e sem contrato", revelou o apresentador Duarte Siopa no 'Manhã CM'. Durante a cobertura da guerra na Ucrânia, a jornalista esteve doente e teve de pedir dinheiro emprestado a um câmara.A jornalista estava ligada ao grupo de comunicação social através de recibos verdes.