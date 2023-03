O início do julgamento do recurso da Meo à coima de 829 000 euros, aplicada em setembro último pela Anacom, por infrações no cumprimento do serviço universal de postos públicos, foi adiado devido à greve dos funcionários judiciais. A juíza Mariana Gomes Machado, do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, anunciou que vai tentar “encaixar” este processo entre maio e junho. A instituição atribuiu natureza urgente ao recurso da Meo, uma vez que os factos, ocorridos em 2015, prescrevem na totalidade em março de 2024.









Entretanto, a mandatária da Meo informou o tribunal de que deu entrada de um requerimento, invocando a nova Lei das Comunicações Eletrónicas, de novembro de 2022. A mesma defende que as condutas imputadas à operadora deixaram de ser puníveis.