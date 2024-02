Foi com uma forte manifestação de apoio à porta do do Supremo Tribunal de Justiça, em Londres, que arrancou esta terça-feira a audiência sobre o pedido de extradição de Julian Assange - fundador da ‘WikiLeaks’ - para os EUA. Vários apoiantes empunharam cartazes e gritaram palavras de ordem para a sua libertação. “Só há uma decisão: não à extradição”, ouvia-se. Entre os manifestantes estava Stella Assange, mulher de Julian.A BBC referiu que também vários políticos britânicos surgiram para demonstrar o seu apoio, assim como Tim Dawson, da Federação Internacional de Jornalistas. Num discurso à porta do tribunal, este responsável confessou mesmo o receio que o caso possa levar os jornalistas a hesitar quando se tratar de publicar investigações. Também um pouco por toda a Europa se verificaram manifestações de apoio.