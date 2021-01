Júlio Magalhães deixa direção do Porto Canal

O jornalista Júlio Magalhães deixou esta sexta-feira a direção do Porto Canal.Em comunicado, a detentora do canal portuense, propriedade do FC Porto, refere que "dois dos membros da Administração a exercer funções executivas no Porto Canal: Manuel Tavares como Administrador Executivo e Francisco De La Fuente como Diretor de Programas de Entretenimento".As razões da saída do jornalista não foram explicadas, mas a ‘Avenida dos Aliados’ diz que "estas alterações obedecem a um reposicionamento do Canal a partir da singularidade de que desfruta por ser a única estação televisiva de âmbito nacional a emitir a partir do Porto".