Já estão selecionados os sete finalistas da Bolsa Anual Marta Louro, criada em memória da jornalista do Correio da Manhã e da CMTV que morreu em serviço no dia 27 de abril, num trágico acidente de viação, aos 27 anos. O júri composto por Carlos Rodrigues (diretor-geral editorial do CM, CMTV e ‘Sábado’), Paulo Oliveira Lima (diretor-executivo da CMTV e diretor-adjunto do CM), Isabel Rodrigues (diretora-geral de Marketing e Desenvolvimento Digital da Cofina), Nuno Jerónimo (diretor de Recursos Humanos da Cofina) e pelo pai de Marta, António Pedro Louro (comandante dos Bombeiros de Colares e presidente do júri), avaliou 30 candidaturas vindas de todo o País.









“Foi um momento emocionante para todos. Pelas cartas de motivação, muito bonitas, e porque é bom lembrarmo-nos das pessoas que fazem bem. A Marta fazia bem, pelo seu profissionalismo e pela alegria que trazia todos os dias. Foi bom estar com o pai da Marta, levá-lo a visitar a redação e perceber o orgulho que tem nesta bolsa”, afirmou Isabel Rodrigues.

António Pedro Louro realçou que “esta bolsa significa homenagear a Marta, o trabalho que a Marta fez junto da família CMTV, para que a pessoa contemplada possa dar continuidade ao trabalho que ela desenvolveu e fazer o o que ela gostava tanto de fazer: jornalismo”.





O vencedor, que deverá ser anunciado ainda este mês, terá direito a um estágio, de 12 meses, feito em Lisboa ou numa das delegações do CM/CMTV. Ao valor da bolsa mensal (relativo à categoria profissional em que se integra o candidato) é acrescido o de subsídio de alimentação e transporte. Poderá ainda ser atribuído um Prémio de Excelência no final do estágio, em valor a definir, e um contrato de trabalho caso a classificação seja Excelente.