C om a dissolução da Assembleia da República, as duas propostas de lei apresentadas pelo Governo para a transposição da diretiva europeia sobre o Mercado Único Digital, no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos, vão caducar. O prazo para as audições na especialidade só termina em dezembro, mas “o processo está longe de chegar à votação final”, explicou Miguel Carretas, advogado e diretor-geral da Audiogest, uma das principais associações do setor, que lamenta este novo retrocesso.