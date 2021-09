Já passaram mais de nove meses desde que a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) arrancou com o leilão principal do 5G e ninguém sabe quando é que este poderá terminar. Isto apesar de o regulador já ter alterado as regras do jogo, numa tentativa de acelerar o processo que se iniciou a 14 de janeiro e soma propostas superiores a 300 milhões de euros.