Já passaram quase nove meses desde que arrancou a fase principal de licitação do leilão do 5G (primeira fase, para novos entrantes, começou em novembro do ano passado) e este continua sem fim à vista. Por duas vezes, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) tentou mudar as regras do jogo com o objetivo de acelerar o processo, sem efeito.