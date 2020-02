Leilão do 5G vai render 237,9 milhões de euros

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) revelou esta segunda-feira o regulamento do leilão para a quinta geração móvel (5G), um passo fundamental para o lançamento da tecnologia, pelo qual os operadores de telecomunicações aguardavam para definirem os seus planos de implementação da rede e posicionamento face ao processo.

Além da faixa dos 700 MHz, que garante a cobertura, e os 3,6 GHz, que assegura a capacidade de débito do 5G, está previsto o leilão de outras faixas, tendo também sido levada em conta a possibilidade de entrada de novos operadores, além da MEO, NOS e Vodafone. No total de todas as faixas, o leilão vai render 237,9 milhões de euros.

O documento será publicado esta semana em Diário da República, começando a contar a partir daí os 30 dias da consulta pública. Se tudo correr conforme previsto, o leilão deve ser iniciado em abril, encerrando em junho. Espera-se que os procedimentos de atribuição do espetro estejam concluídos entre junho e agosto deste ano. Mas as datas até poderão ser antecipadas, garantiu esta segunda-feira João Cadete de Matos, presidente do regulador das telecomunicações. A expectativa é que, até ao final do ano, haja "8 cidades totalmente equipadas com 5G".

"O 5G tem criado muitas expectativas em todo o Mundo. É uma oportunidade na transformação digital e traz benefícios para a sociedade mas é necessário que seja feita criando as condições de competitividade", sublinhou Cadete de Matos.