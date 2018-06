Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leilão do 'Económico' termina sexta-feira

Marcas da empresa ST&SF, que declarou insolvência há dois anos, vão agora ser leiloadas.

Por Sónia Dias | 01:30

Faltam dois dias para terminar o leilão das 73 marcas nacionais e 53 logotipos pertencentes à ST&SF - Sociedade de Publicações Lda., detentora dos antigos 'Diário Económico' e 'Económico TV'. Até à hora de fecho da edição ainda não haviam licitações.



"Pode ser normal, mas também pode não ser. Nos leilões eletrónicos é difícil saber", explicou ao CM Paula Mattamouros Resende. Questionada sobre o facto de algumas das marcas a leilão já terem caducado, a administradora de insolvência afirma que as mesmas podem ser vendidas, mas quem as adquirir terá de "voltar a registá-las".



Cada um dos títulos tem o valor unitário de 750 euros, sendo que as receitas provenientes da hasta deverão servir para amortizar dívidas, depois de paga a comissão da leiloeira. O lote conta ainda com marcas que operavam no Brasil, como 'O Dia', 'O Campeão' e o 'Meia Hora'.



Com dívidas de 8,3 milhões de euros a 192 credores, na sua maioria trabalhadores, a ST&SF declarou insolvência em 2016, depois de ter acabado com a edição em papel do 'Diário Económico'. Na altura, um dos credores chegou a avançar com um Processo Especial de Revitalização (PER), mas a administração da empresa pediu que este fosse convertido em insolvência. Na origem do processo estavam os problemas financeiros da casa mãe do grupo de media, a Ongoing Strategy Investments, presidida por Nuno Vasconcellos.