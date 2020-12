CM Online aumenta liderança digital

O site docontinua a ser o mais lido pelos portugueses segundo o índice netAudience de novembro. Ofoi lido por 3,5 milhões de pessoas enquanto a TVI ficou-se pelos 3,3 milhões. O JN desceu para os 3,2 milhões mesmo tendo contabilizado para si o tráfego do site independente Delas. No ranking da Marktest segue-se a Flash! com 2,6 milhões de alcances, à frente do Expresso com 2,5 milhões.Entre os meios Cofina (que detém o), o Negócios foi exceção à quebra de tráfego que no mês passado afetou quase todos os sites nacionais e passou a alcançar 2 milhões de leitores. O Record chegou aos 1,8 milhões, a Sábado foi lida por 1,5 milhões de pessoas e a Máxima 600 mil.A Cofina lidera o índice por grupos e aumentou a vantagem para o segundo lugar, ocupado da Global Media.