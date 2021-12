Entrevistas CMTV

vai realizar entrevistas aos líderes de todos os partidos com assento parlamentar antes do arranque da campanha eleitoral para as eleições Legislativas, agendadas para 30 de janeiro de 2022.As entrevistas serão conduzidas pelo jornalista José Carlos Castro, sempre em horário nobre, e arrancam já no dia 3 de janeiro e prolongam-se até dia 15.