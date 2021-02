'Liga D'Ouro' da CMTV derrota RTP1 no horário nobre

O programa "Liga d'Ouro" da, desta quarta-feira à noite, registou um dos melhores resultados de sempre, superiorizando-se mesmo ao canal 1 da RTP.Com efeito, o programa que junta à quarta-feira Paulo Futre, Vítor Pinto, Octávio Machado e Diamantino Miranda, foi para o ar entre as 22h22 e as 00h45, e teve uma audiência média de 268 mil espetadores, correspondentes a 7,6% de share.Nesse horário, a RTP1 registou apenas 246 mil espetadores, correspondentes a 7% de share.Além de ganhar ao canal 1 da RTP, aliderou, mais uma vez, o consumo de informação nacional no cabo, com um share diário de 4,4%, deixando a larga distância tanto a SIC Notícias, que registou 2,2%, e a TVI24, que, apesar de os direitos do jogo da Taça serem da TVI, registou apenas 1,6% e perdeu para todos os concorrentes.A CMTV lidera o mercado há 896 dias consecutivos, e ganha no cabo há 49 meses seguidos. Está no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mais ainda não é emitida na TDT.Todos os resultados citados são da responsabilidade da medição de audiências feita pela GFK.