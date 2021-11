Liga D’ouro lidera em horário nobre à frente da RTP 1

O programa Liga D’ouro dafoi líder destacado no cabo, este sábado. O formato conduzido por Mariana Águas alcançou 8,1% de share e 306 mil espetadores, ficando inclusive à frente da RTP1. No mesmo horário, a televisão pública exibiu o ‘Masterchef, que registou 7,9% de share e "última sessão – Anna, assassina profissional" que não foi além dos 7,0%.No dia, o canal doatingiu um share de 4,9 por cento, com uma média de 120 mil espectadores. Este valor é superior à soma dos dois principais concorrentes juntos. O canal CNN alcançou 2,6 por cento de share e 63 mil espectadores enquanto a SIC notícias registou 2,2% de share e 53 mil espectadores. Em último ficou a RTP 3 que não foi além dos 0,7% de share, com uma média de 16 mil espectadores.Os programas da CMTV destacam-se entre os mais vistos do cabo. Além da Liga D’ouro, o programa ‘Golos’, de acompanhamento do Belenenses SAD – Benfica, o CM Jornal das 20h e o Jornal às 7 lideraram os respetivos horárioslidera o mercado de informação nacional no cabo há 1.188 diasé emitida no canal 8 de todas as operadoras de cabo, mas não está ainda presente na TDT.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK, que mede audiências em Portugal.