Liga e Olivedesportos assinam contrato de pareceria por quatro anos

Joaquim Oliveira defendeu a necessidade de uma "Liga forte" num momento em que o futebol português atravessa um "mundo surreal de turbulência".

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Olivedesportos assinaram esta quarta-feira um contrato por quatro anos envolvendo a Taça da Liga e mais um "conjunto de parcerias" não especificadas.



"É o renovar de uma relação que já vinha a ser negociado há algum tempo. (...) Este era um dos grandes projetos que tínhamos quando nos lançamos (...) e foi com muita alegria que voltámos a assinar um contrato de média e longa duração com a Olivedesportos, uma organização que tem sabido interpretar como ninguém aquilo que são os valores da Liga Portugal", disse o presidente da Liga, Pedro Proença, após a assinatura do convénio.



Já o presidente da Olivedesportos, Joaquim Oliveira, defendeu a necessidade de uma "Liga forte" num momento em que o futebol português atravessa um "mundo surreal de turbulência".



"Neste futebol português, com quezílias constantes, nomeadamente nos últimos tempos (...), em que entrou no mundo surreal de turbulência, só mesmo uma Liga muito forte é que é capaz de continuar a credibilizar o futebol junto da comunicação social e dos patrocinadores. Porque sem credibilidade não se anda nada neste país nem noutro, só em Marte", afirmou.



Após a assinatura de um contrato, Joaquim Oliveira elogiou a gestão de Pedro Proença, que "reforçou clara e inequivocamente a credibilidade" da instituição após a "tempestade negra que passou pela Liga"



"A Liga segue no bom caminho. É uma instituição credível no futebol português, que bem precisa com esta turbulência toda que vai por aí", reforçou.



Na ocasião, Pedro Proença deixou também elogios a Joaquim Oliveira.



"Não perceber o papel que uma figura deste calibre teve no futebol em Portugal era de uma injustiça enorme", frisou o presidente da Liga.