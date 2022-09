'Língua Mãe': O mundo das artes aos domingos de manhã na CMTV

A quarta temporada do ‘Língua Mãe’, o programa dasobre cultura, artes e espetáculos, realizado em parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), estreia-se já este domingo, a partir das 11h10. Os músicos Sebastião Antunes, Márcia e Arlindo Rodrigues, vocalista dos cabo-verdianos Tubarões, serão os protagonistas do primeiro episódio.Num tom descontraído e com magníficos cenários naturais como pano de fundo, ‘Língua Mãe’ volta a dar semanalmente, aos telespetaddores do canal do, as notícias do mundo da música, do teatro ou das artes plásticas com um denominador comum: a língua portuguesa e as pontes culturais que esta nos proporciona com o resto do Mundo desde tempos remotos.A nova temporada conta agora com a participação da jornalista Vanessa Fidalgo, que estará ao lado de Carlos Alberto Moniz na condução de entrevistas e reportagens. Nomes como Aldina Duarte, Luís Tinoco, David Fonseca, Luís Represas ou o pintor José de Guimarães são alguns dos artistas já confirmados nesta edição. "Muitos dos entrevistados conheço há longos anos e de alguns sou mesmo amigo. Fico feliz porque ao longo destas conversas, já feitas em parceria com a Vanessa Fidalgo, apercebemo-nos da quantidade de trabalhos que estão a ser desenvolvidos em estúdio sabendo que o CD hoje em dia não tem a procura que tinha mas, é sempre um excelente cartão de visita", explica o apresentador Carlos Alberto Moniz. As anteriores temporadas do programa, recorde-se, foram um sucesso de audiências. "Comecei a perceber-me de sucesso do programa logo na primeira temporada quando, ao entrar cafés, pastelarias ou mesmo na rua vinham ter comigo pessoas que falavam dos episódios vistos nae não só do meu passado. Estou em crer que o segredo é falar de assuntos sérios com a mesma simplicidade com que se conversa sobre o dia-a-dia numa mesa de café", remata o músico.