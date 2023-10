Foi auspiciosa a estreia de ‘Hell’s Kitchen - Famosos’ no passado fim de semana. O novo programa das noites de domingo da SIC foi líder no horário, vencendo ‘Big Brother’, da TVI, apresentado por Cristina Ferreira.



O formato de Ljubomir Stanisic arrancou pelas 22h13 e conseguiu no seu primeiro segmento uma audiência média de 18% de share e 831 600 telespectadores.









