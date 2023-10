Lourenço Ortigão vai continuar na SIC. Ao que a ‘Boa Onda’ apurou, o ator de 34 anos acertou muito recentemente a sua continuidade na estação de Paço de Arcos, mantendo-se fiel a Daniel Oliveira, diretor de Programas do terceiro canal, isto apesar das abordagens de José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, com vista ao regresso do artista ao canal que o viu nascer, há 14 anos, na série ‘Morangos com Açúcar’, cuja sétima temporada protagonizou ao lado de Sara Matos, na altura sua namorada.









