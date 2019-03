Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luciana Abreu anuncia divórcio de Daniel Souza: "Tenho em curso a dissolução do meu casamento"

Atriz anunciou separação do pai das filhas mais novas.

20:16

A atriz Luciana Abreu anunciou esta segunda-feira que está em processo de divócio do atual marido, Daniel Souza, através de um comunicado.



"Para evitar rumores, mal-entendidos, subentendidos e maledicências, entendi por oportuno informar e esclarecer que tenho em curso a dissolução do meu casamento, pelo que se encontra a decorrer o processo legal do meu pedido de divórcio", afirmou a cantora.



Em atualização