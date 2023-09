Para o próximo ano faz 25 anos de SIC, é obra. Como descreve esta viagem?É verdade, no próximo ano comemoro 25 anos de carreira, que correspondem também a 25 anos de SIC. Nem me apercebi de terem passado tantos anos e penso, com 38: ‘tenho 25 anos de carreira’. Sem falsa modéstia, estou ciente de que há muitos poucos artistas com a minha idade a comemorar 25 anos de carreira.









