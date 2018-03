Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lucro da Cofina sobe 17% em 2017 para 5,1 milhões de euros

Grupo "continuará a aprofundar o investimento em áreas de negócio de crescimento com potencial de sinergias com os negócios existentes".

19:47

O lucro da Cofina subiu 17% no ano passado, face a 2016, para 5,1 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a dona do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios, entre outros.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina adianta que "as receitas totais atingiram 91,1 milhões de euros face aos 99,9 milhões registados em 2016", o que representa uma descida de 8,9%, "com as receitas de circulação a diminuírem 10,4% [para 45,8 milhões de euros] e as de publicidade 5,9% [31 milhões de euros]".



Já as receitas de produtos de 'marketing' alternativo reduziram-se em 10,3% neste período, para 14,1 milhões de euros.



No ano passado, os custos "apresentaram uma redução de 10,4% para os 77,4 milhões de euros, fruto da reestruturação realizada".



O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) diminuiu 0,8% para 13,6 milhões de euros.



"O EBITDA após custos de reestruturação registado no período em causa foi de 11,2 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 17% face ao ano anterior", refere a empresa presidida por Paulo Fernandes.



"Em 31 de dezembro de 2017, a dívida líquida nominal da Cofina era de 49,6 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de oito milhões de euros relativamente à dívida líquida nominal de 57,6 milhões de euros registada do final do exercício de 2016", acrescenta.



As receitas no segmento dos jornais caíram 6,3% para 77,1 milhões de euros e as de revistas diminuíram 21,1% para 13,8 milhões de euros.



"O segmento de jornais da Cofina registou, no quarto trimestre de 2017, receitas totais de cerca de 20,4 milhões de euros, um decréscimo de 4%" face a igual período de 2016, prossegue a empresa.



No último trimestre do ano passado, as receitas de circulação dos jornais diminuíram 4,9% (para 9,1 milhões de euros), as de publicidade aumentaram 1,6% (para cerca de oito milhões de euros) e as de produtos de marketing alternativo e outros decresceram 13,6% (3,1 milhões de euros).



Neste período, os custos operacionais diminuíram 8,1% para 16,2 milhões de euros, com o EBITDA a subir 16,8% para 4,1 milhões de euros.



No segmento de revistas, as receitas totais caíram 23,2% no quarto trimestre, para 3,5 milhões de euros, com a circulação a diminuir 25,8% para 1,6 milhões de euros, as de publicidade desceram 34,4% para 1,2 milhões de euros, enquanto as de produtos de marketing alternativo e outros aumentaram 18,9% para 748 mil euros.



Os custos operacionais desceram 29,3% para 3,2 milhões de euros, e o EBITDA evoluiu de 17 mil euros para 298 mil euros.



"A Cofina continuará a aprofundar o investimento em áreas de negócio de crescimento com potencial de sinergias com os negócios existentes", afirma o grupo.