A RTP registou no ano passado um resultado líquido positivo de 985 mil euros, menos 2,09 milhões (68%) do que em 2020, de acordo com o Relatório e Contas da empresa pública de rádio e televisão (liderada desde o ano passado por Nicolau Santos), a que o Correio da Manhã teve acesso.



Os ganhos aumentaram 3,29 milhões de euros face ao ano anterior, para 223,2 milhões.









