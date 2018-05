Lucros da Cofina aumentam 15,4% no primeiro trimestre

A empresa dona do CM teve resultado líquido de 748 mil euros. Receitas e EBITDA também aumentaram.

A Cofina, empresa de media que controla o Jornal de Negócios, Correio da Manhã, Record. Sábado e outras publicações, fechou o primeiro trimestre com um resultado líquido de 748 mil euros, o que representa uma subida de 15,4% face aos 648 mil euros registados no período homólogo.

As receitas cresceram 2,2% para 21 milhões de euros e o EBITDA subiu 3% para 2,4 milhões de euros.

Em comunicado à CMVM, a Cofina justifica o crescimento das receitas com o "acréscimo de receitas da CMTV". As receitas de produtos de marketing alternativos e outros, onde se incluem as receitas da estação de televisão CMTV, cresceram 57,6% para 4,8 milhões de euros. Já as receitas de circulação e de publicidade baixaram 6,4% e 9,3%, respectivamente.

A Cofina assinala que a "CMTV registou um share médio de 3,15%, sendo o canal com maior audiência no cabo e o quarto maior canal português, atrás dos três principais canais de Free to Air".

Os custos operacionais aumentaram 2,1% para 18,6 milhões de euros, devido ao "reforço do investimento em áreas de crescimento, como é o caso da televisão". A dívida líquida ficou estável em 50 milhões de euros.

A empresa liderada por Paulo Fernandes refere que vai continuar "a aprofundar o investimento em áreas de negócio de crescimento com potencial de sinergias com os negócios existentes", como é o caso da plataforma de jogo online www.nossaaposta.pt. Esta empresa é detida em 40% pela Cofina e não tem impacto nas receitas operacionais e no EBITDA consolidado do grupo.