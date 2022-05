O ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, vai quebrar o silêncio em direto e exclusivo numa entrevista conduzida pelo jornalista João Ferreira às 20h30, na CMTV.O ex-dirigente encarnado vai abordar, pela primeira vez, o atual momento do clube meses após ter abandonado a presidência das águias.Luís Filipe Vieira esteve em direto, numa videochamada, no programa ‘Liga D’ouro’ Da CMTV no dia 26 de Abril e prometeu fazer revelações surpreendentes nesta entrevista.