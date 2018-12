Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Marques Mendes quer Portugal maior

Ex-líder do PSD lançou um novo livro no mercado, mas desta feita não escreveu sobre política.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Durante nove anos, não liguei nenhuma à RTP Internacional. Nem sabia que o canal existia. Mas tudo isso mudou quando fui para a Grécia e nunca mais vi outra coisa. Nem imaginam a importância que tem um canal português quando se é emigrante", contou, esta quarta-feira, Fernando Santos, na apresentação da obra ‘Afirmar Portugal no Mundo’ (Matéria-Prima Edições).



O novo livro de Luís Marques Mendes reflete sobre os 25 anos da RTP Internacional – projeto que o ex-líder do PSD dirigiu – e fala da necessidade de Portugal e de os portugueses se projetarem no Mundo. O selecionador nacional foi o nome escolhido para apresentar o volume já que "tanto tem contribuído para a projeção de Portugal lá fora", explicou o político.



"Hoje é banal: um canal internacional de televisão é banal. Há-os às centenas. Mas há 25 anos, Portugal foi um dos dez primeiros países do Mundo a ter um canal com cobertura universal", acrescentou Marques Mendes ao CM. "Nós cá não demos muita importância, mas quando se vai a Paris, à Alemanha, à África do Sul ou ao Brasil, uma pessoa quase se emociona por ver notícias de Portugal, histórias de Portugal, telejornais de Portugal."



A ideia para este livro era sonho antigo (desde há 15 anos), mas só agora chega a bom porto. O autor diz que é o tempo certo. "Este livro é para toda a gente e mostra como Portugal, sendo um pequeno país em termos de território, pode ser grande no Mundo inteiro."