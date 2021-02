Luís Osório acusa Ricardo Araújo Pereira de se vingar na TV

A entrevista de Luís Osório à ministra da Cultura, no podcast do Partido Socialista ‘Política com Palavra’, mereceu especial destaque no ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, emitido no domingo, na SIC. Ricardo Araújo Pereira (RAP) usou da sua habitual ironia para criticar a forma como o escritor "encostou à parede" Graça Fonseca.

Na conversa com a ministra - que tem sido alvo constante de críticas por parte dos profissionais da cultura, um dos setores mais afetados pela pandemia - o antigo jornalista pediu-lhe para comentar o facto de existir sempre um ‘mas’ quando faz algo positivo ou de ninguém lhe agradecer o seu desempenho.

"Lá em casa também tenho quem faça este tipo de jornalismo", disse RAP colocando em cima da mesa a sua cadela, Dona Custódia, e um par de botas que esta começou a lamber.

Luís Osório utilizou o Facebook para reagir ao ‘ataque’. "Vi com atenção os minutos que Ricardo Araújo Pereira me dedicou no seu programa na SIC", começou por escrever. "Pensei que podia ser uma brincadeira. Mas não.



Ricardo montara a entrevista com bocadinhos que encaixou como se fosse um puzzle para criar a ideia que desejava. Uma mentira que fez passar por verdade", disse o escritor, que acredita que tudo se tratou de uma vingança de RAP devido a um texto que escreveu a 17 de abril de 2020 - há 10 meses -, em que acusava o humorista de ser "previsível" e apontava Bruno Nogueira (e não RAP) como o melhor humorista da sua geração.