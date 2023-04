Os trabalhadores da Lusa decidiram ontem, em plenário, avançar para quatro dias de greve entre 9 e 12 de junho, e outros quatro dias, entre 3 e 6 de agosto, que coincide com a visita do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, exigindo “aumentos salariais condignos”. Em comunicado, as estruturas sindicais recordaram que “reivindicam um aumento de apenas 100 euros no salário-base, para fazer face a 12 anos sem aumentos, ou seja, menos de 10 euros por cada um dos 12 anos”.









Os trabalhadores da Lusa já fizeram quatro dias de greve em 30 e 31 de março e em 1 e 2 de abril, tendo ‘fechado’ a linha noticiosa, mas a administração da empresa não foi além de uma proposta de 74 euros. Estas duas novas greves demonstram que os trabalhadores não baixam os braços e continuarão em força na luta.